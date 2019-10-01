Во Владимирской области в аварии с двумя грузовиками и «ГАЗелью» пострадали шесть человек

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Во Владимирской области столкнулись два грузовика и «ГАЗель». Пострадали шесть человек,
Авария произошла около 8:00 на 184 километре трассы М7 «Волга». В больницу попали водители грузовиков и один пассажир. Еще три пассажира «ГАЗели» получили травмы, но им госпитализация не понадобилась.
Движение на участке затруднено.
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Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.