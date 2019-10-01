В полиции рассказали подробности аварии с двумя грузовиками и «ГАЗелью» во Владимирской области

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В пресс-службе владимирского УМВД
Около 8:10 житель Ленинградской области на Freightliner выехал на «встречку» и столкнулся с «ГАЗелью» и Volvo.
В больницу попали водитель 1979 года рождения и пассажир 1972 года рождения первого грузовика, а также водитель Volvo — житель Пермского края 1965 года рождения.
Еще двоих пассажиров «ГАЗели» 1967 и 1991 года рождения отправили на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что
Полицейские проводят административное расследование по статье 12.24 КоАП.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.