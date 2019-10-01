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17:55, 1 октября 2019 93
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В полиции рассказали подробности аварии с двумя грузовиками и «ГАЗелью» во Владимирской области

В полиции рассказали подробности аварии с двумя грузовиками и «ГАЗелью» во Владимирской области

В пресс-службе владимирского УМВД рассказали подробности аварии с двумя грузовиками и «ГАЗелью». Она произошла утром во вторник, 1 октября, на 184 километре трассы М-7 «Волга» в Судогодском районе.

Около 8:10 житель Ленинградской области на Freightliner выехал на «встречку» и столкнулся с «ГАЗелью» и Volvo.

В больницу попали водитель 1979 года рождения и пассажир 1972 года рождения первого грузовика, а также водитель Volvo — житель Пермского края 1965 года рождения.

Еще двоих пассажиров «ГАЗели» 1967 и 1991 года рождения отправили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что пострадали шесть человек.

Полицейские проводят административное расследование по статье 12.24 КоАП.

Фото владимирского УМВД


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