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12:55, 1 октября 2019 65
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В Рязанской области появится новая награда

В Рязанской области появится новая награда

В Рязанской области появится новая награда. Во вторник, 1 октября, на сайте областного правительства опубликовали постановление губернатора об учреждении знака «Почетный наставник Рязанской области».

Согласно постановлению, знак будут вручать «лучшим наставникам молодежи и молодым специалистам из числа квалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, промышленности, связи, строительства сферы ЖКХ, архитектуры, строительства и иных форм экономической деятельности, инженерно-технических работникам, государственным и муниципальным служащим, преподавателям, а также врачам».

Условием для получения награды станет содействие молодым специалистам. Утверждать списки будет губернатор. Награждать знаком отличия планируют не более десяти человек. Медали будут вручать ежегодно накануне Дня весны и труда.

Помимо награды рязанцам будут выдавать 30 тысяч рублей премии.


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