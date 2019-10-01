В калужском селе открыли новый ФАП

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В селе Брынь Думиничского района открыли новый ФАП. Об этом
В здании есть кабинет для приема, процедурный кабинет, помещение для хранения лекарств и санитарно-бытовые комнаты.
Пациенты могут сделать в фельдшерско-акушерском пункте ЭКГ, прививки и сдать анализы.
ФАП будет обслуживать 634 жителей четырех населенных пунктов. Его возглавила фельдшер с 26-летним стажем Ирина Комиссарова.
Председатель областного парламента Виктор Бабурин рекомендовал женщине научиться водить, чтобы ей выдали служебную машину. По его словам, в регионе реализуют такую практику.
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