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17:40, 1 октября 2019 100
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В калужском селе открыли новый ФАП

В калужском селе открыли новый ФАП

В селе Брынь Думиничского района открыли новый ФАП. Об этом сообщил сайт калужского заксобрания.

В здании есть кабинет для приема, процедурный кабинет, помещение для хранения лекарств и санитарно-бытовые комнаты.

Пациенты могут сделать в фельдшерско-акушерском пункте ЭКГ, прививки и сдать анализы.

ФАП будет обслуживать 634 жителей четырех населенных пунктов. Его возглавила фельдшер с 26-летним стажем Ирина Комиссарова.

Председатель областного парламента Виктор Бабурин рекомендовал женщине научиться водить, чтобы ей выдали служебную машину. По его словам, в регионе реализуют такую практику.

Фото с сайта калужского заксобрания


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