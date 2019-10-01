Рязанцы смогут подать заявки на бесплатную установку и замену счетчиков

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Со вторника, 1 октября, рязанцы могут подать заявки на установку, замену и поверку индивидуальных счетчиков. Об этом сообщил
Отмечается, что установку, замену и поверку приборов проведут бесплатно, за счет бюджета города.
Подать заявки можно по адресу: улица Пожалостина, дома 27, 4 этаж, кабинет 27.
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