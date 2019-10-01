Рязанца Илью Деля уволили из петербургского театра

Рязанца Илью Деля уволили из петербургского Александринского театра. Об этом актер рассказал на своей странице в Facebook .

По его словам, событие стало неожиданным, а причин ему никто не объяснил. «Прихожу сегодня в театр, в Александринку… А мне говорят, ты уволен… Мол, много работ на стороне, не могу служить репертуару», — написал Дель.

Артист подчеркнул, что год назад при приеме на работу он подробно обсуждал «занятость и участие в других проектах» и заявил, что «работал очень прилежно».

«Грешным делом» рязанец связал действия администрации театра со своим участием в пикетах. Хотя не стал утверждать, что мотивы увольнения были именно политическими.

На эти слова ответил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. «Я убежден, что-то, что делает артист в свое нерабочее время — его личное дело. Более, того о политической деятельности Ильи Деля я узнал впервые из его поста», — сказал он.

Говоря о причинах увольнения востребованного актера Ильи Деля, Фокин заявил, что тот «отказывался от предложенных ролей, переносил репетиции на выпуске последней премьеры, предупреждал, что не уверен, что сможет полноценно репетировать в следующем спектакле».