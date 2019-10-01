Рязанца Бабича назначили первым замглавы Минэкономразвития

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Фото: Kremlin.ru
В понедельник, 30 сентября, Дмитрий Медведев назначил Михаила Бабича первым замглавы Минэкономразвития. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра России Олега Осипова передает
Ранее Бабич
Справка
Михаил Бабич родился 28 мая 1969 года в Рязани. Окончил рязанское военное училище. В разные годы был первым заместителем главы администрации Ивановской области и главы представительства области в Москве, а также являлся председателем правительства Чечни. В 2011 году стал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.
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