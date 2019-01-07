Викторина и фото с елкой. Рязанцы поучаствовали в праздничном фестивале «Встретимся на Рождество!»

В понедельник, 7 января, на Лыбедском бульваре прошел праздничный фестиваль «Встретимся на Рождество!».
Горожане пришли с семьями и друзьями, посмотрели мультфильмы и развлекательную программу, а также сфотографировались у стенда с санями и украшенной елкой.
Помимо этого, для рязанцев провели викторину. Победителей наградили призами.
Также всем желающим предложили попробовать традиционные рождественские блюда от ресторанов «Буфетъ», «Графин», «Зерно», «Старгород» и «Римские каникулы».
«На улице холодно, но не сидеть же в праздники дома. Посмотрим, что тут приготовили, подышим свежим воздухом, прогуляемся по Рязани», — поделилась с корреспондентом RZN.info одна из гостей фестиваля.
В 19:00 откроется