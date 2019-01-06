Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:52, 6 января 2019 1 096
 0    0

Рязанцев пригласили на конкурс по метанию валенка

Рязанцев пригласили на конкурс по метанию валенка

Рязанцев пригласили на конкурс по метанию валенка. Соответствующее сообщение опубликовали в группе «Лесопарк.62» во «ВКонтакте».

«Недавно мы вместе танцевали зумбу, играли в хоккей, и это еще не все 0 впереди у нас яркое путешествие в Рождество и зажигательный Рязанский валенок!», — говорится в сообщении.

Напомним, развлекательная программа «Путешествие в Рождество» начнется в «Новогодней деревне» 15:00 в понедельник, 7 января.

Фестиваль «Рязанский валенок» пройдет 12 января.

Полный график новогодних мероприятий можно посмотреть по ссылке.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
9:52, 6 января 2019
Рязанцев пригласили на конкурс по метанию валенка
17:58, 5 января 2019
Афиша RZN.info на 6 января
15:23, 4 января 2019
Афиша RZN.info на 5 января
16:21, 3 января 2019
Афиша RZN.info на 4 января
13:10, 3 января 2019
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 32 593
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 17
12:44, 30 декабря 2018 29 057
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
13:17, 4 января 2019 27 616
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 112
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 23 650
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум