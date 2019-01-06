Рязанцев пригласили на конкурс по метанию валенка. Соответствующее сообщение опубликовали в группе «
«Недавно мы вместе танцевали зумбу, играли в хоккей, и это еще не все 0 впереди у нас яркое путешествие в Рождество и зажигательный Рязанский валенок!», — говорится в сообщении.
Напомним, развлекательная программа «Путешествие в Рождество» начнется в «Новогодней деревне» 15:00 в понедельник, 7 января.
Фестиваль «Рязанский валенок» пройдет 12 января.
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