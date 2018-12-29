Опубликован график новогодних мероприятий в Рязани на зимних каникулах

До 13 января для рязанцев каждый день запланированы развлекательные мероприятия.
Отметим, что новогодняя ночь впервые пройдет на площади Ленина.
Расписание
1 января:
- 00:00 — новогодняя шоу-программа на площади Ленина;
- 00:30 — новогоднее народное гуляние, площадка около культурного центра «Вдохновение»;
- 00:30 — новогоднее гуляние «Карнавальная ночь», фейерверк, территория около центра «Октябрь»;
- 00:30 народное гуляние «Встречаем Новый год вместе!», фейерверк, ДК «Приокский»;
- 01:40 — поздравление жителей и гостей города;
- 02:00 — новогодний фейерверк Площадь Ленина.
2 января:
- 17:00 праздник «Новогодние забавы», фейерверк, монастырская площадь (Солотча).
3 января:
- 14:00 РДМ новогоднее представление для детей «Путешествие Голубой стрелы» по сказке Джанни Родари.
4 и 5 января:
- 12:00 новогодняя развлекательная программа «Новогоднее чудо», ЦПКиО.
5 января:
- 15:00 — новогодний фестиваль зимних видов спорта в Лесопарке.
7 января:
- 00:00 — Рождество Христово. Праздничные богослужения в храмах РПЦ.
- 11:00 — развлекательная программа «Светлое Рождество в ЦПКиО;
- 12:00 — развлекательная программа «Путешествие в Рождество» в Лесопарке;
8 января, 15:00 — танцевальный марафон «Делай как я» в Лесопарке;
12 января, 12:00 — фестиваль «Рязанский валенок» в Лесопарке;
12 января, 12:00 — фестиваль «Рождественская радость» в МКЦ;
13 января, 12:00 — гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок» на улице Почтовой;
14 января, 15:00 — «Рождественская хоккейная лига» в Лесопарке.
Новогодняя деревня в Лесопарке будет работать до 15:00 13 января.