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12:54, 29 декабря 2018 1 048
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Опубликован график новогодних мероприятий в Рязани на зимних каникулах

Опубликован график новогодних мероприятий в Рязани на зимних каникулах

До 13 января для рязанцев каждый день запланированы развлекательные мероприятия.

Отметим, что новогодняя ночь впервые пройдет на площади Ленина.

Расписание

1 января:

  • 00:00 — новогодняя шоу-программа на площади Ленина;
  • 00:30 — новогоднее народное гуляние, площадка около культурного центра «Вдохновение»;
  • 00:30 — новогоднее гуляние «Карнавальная ночь», фейерверк, территория около центра «Октябрь»;
  • 00:30 народное гуляние «Встречаем Новый год вместе!», фейерверк, ДК «Приокский»;
  • 01:40 — поздравление жителей и гостей города;
  • 02:00 — новогодний фейерверк Площадь Ленина.

2 января:

  • 17:00 праздник «Новогодние забавы», фейерверк, монастырская площадь (Солотча).

3 января:

  • 14:00 РДМ новогоднее представление для детей «Путешествие Голубой стрелы» по сказке Джанни Родари.

4 и 5 января:

  • 12:00 новогодняя развлекательная программа «Новогоднее чудо», ЦПКиО.

5 января:

  • 15:00 — новогодний фестиваль зимних видов спорта в Лесопарке.

7 января:

  • 00:00 — Рождество Христово. Праздничные богослужения в храмах РПЦ.
  • 11:00 — развлекательная программа «Светлое Рождество в ЦПКиО;
  • 12:00 — развлекательная программа «Путешествие в Рождество» в Лесопарке;

8 января, 15:00 — танцевальный марафон «Делай как я» в Лесопарке;

12 января, 12:00 — фестиваль «Рязанский валенок» в Лесопарке;

12 января, 12:00 — фестиваль «Рождественская радость» в МКЦ;

13 января, 12:00 — гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок» на улице Почтовой;

14 января, 15:00 — «Рождественская хоккейная лига» в Лесопарке.

Новогодняя деревня в Лесопарке будет работать до 15:00 13 января.


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