В Рязанской области за год построят 15 ФАПов. Список

В Рязанской области за год построят 15 ФАПов. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе областного правительства.
Фельдшерско-акушерские пункты намерены возвести в следующих селах:
- Казачья Слобода (Шацкий район);
- Сысои (Сараевский район);
- Петрово (Ряжский район);
- Столпцы (Старожиловский район);
- Секирино (Скопинский район);
- Красный партизан (Пителинский район);
- Терехово (Шиловский район);
- Сергиевский Боровок (Александро-Невский район);
- Просечье (Александро-Невский район);
- Федякино (Рыбновский район);
- Большое Подовечье (Милославский район);
- Ключ (Кораблинский район);
- Варские (Рязанский район);
- Заокское (Рязанский район);
- Алешино (Сасовский район).
Напомним, в прошлом году в регионе