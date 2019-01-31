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11:34, 31 января 2019 1 285
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В Рязанской области за год построят 15 ФАПов. Список

В Рязанской области за год построят 15 ФАПов. Список

В Рязанской области за год построят 15 ФАПов. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фельдшерско-акушерские пункты намерены возвести в следующих селах:

  • Казачья Слобода (Шацкий район);
  • Сысои (Сараевский район);
  • Петрово (Ряжский район);
  • Столпцы (Старожиловский район);
  • Секирино (Скопинский район);
  • Красный партизан (Пителинский район);
  • Терехово (Шиловский район);
  • Сергиевский Боровок (Александро-Невский район);
  • Просечье (Александро-Невский район);
  • Федякино (Рыбновский район);
  • Большое Подовечье (Милославский район);
  • Ключ (Кораблинский район);
  • Варские (Рязанский район);
  • Заокское (Рязанский район);
  • Алешино (Сасовский район).

Напомним, в прошлом году в регионе появилось 10 ФАПов.


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Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

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