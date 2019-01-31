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10:42, 31 января 2019 1 473
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На обработку скользких тротуаров и дорог в Рязани направили всю технику — мэрия

На обработку скользких тротуаров и дорог в Рязани направили всю технику — мэрия

Фото: Администрация Рязани

Рязанские коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В ночь с 30 на 31 января сотрудники дирекции благоустройства и управляющих организаций дороги, тротуаты и дворы пескосоляной смесью.

К работе привлекли всю технику — пять тракторов и 22 пескоразбрасывателя. Кроме того, вручную скользкие участки обрабатывают 140 сотрудников.

По данным синоптиков, такая погода сохранится в ближайшие несколько дней. Рязанцев призвали быть аккуратными на дороге и по возможности воздержатся от использования личного транспорта.


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