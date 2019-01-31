Рязанские коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщила
В ночь с 30 на 31 января сотрудники дирекции благоустройства и управляющих организаций дороги, тротуаты и дворы пескосоляной смесью.
К работе привлекли всю технику — пять тракторов и 22 пескоразбрасывателя. Кроме того, вручную скользкие участки обрабатывают 140 сотрудников.
По данным синоптиков, такая погода сохранится в ближайшие несколько дней. Рязанцев призвали быть аккуратными на дороге и по возможности воздержатся от использования личного транспорта.