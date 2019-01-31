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8:10, 31 января 2019 416
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Рязань «покрылась» льдом. Фото и видео

Рязань «покрылась» льдом. Фото и видео

В четверг, 31 января, улицы Рязани покрылись льдом после ледяного дождя. Пользователи активно выкладывают фото заледеневших тротуаров и дорог в соцсетях.

Региональное ГУ МЧС предупредило жителей региона о гололедице и тумане. По данным ведомства, утром и днем 31 января на территории области сохранится гололед, местами туман с видимостью 200 — 500 метров. Ожидается усиление гололедицы.

Рязанцы также предупреждают об опасности и шутят, что без коньков в город лучше не выходить.


Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

© RZN.info

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