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13:39, 31 января 2019 221
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Любимов поручил незамедлительно очистить ото льда дороги и тротуары

Любимов поручил незамедлительно очистить ото льда дороги и тротуары

В четверг, 31 января, Николай Любимов поручил обеспечить безопасность людей и объектов социальной инфраструктуры из-за ухудшения погодных условий, сообщил сайт правительства.

Глава региона обратился к руководителям ГУ МЧС по Рязанской области и регионального УМВД с просьбой усилить контроль за ситуацией. Он поручил перевести все коммунальные службы в усиленный режим работы, незамедлительно приступить к очистке дорог и тротуаров областного центра ото льда и обработке поверхности специальными средствами.

Министерству здравоохранения региона губернатор поручил оперативно подготовить лечебные учреждения к возможному увеличению количества пациентов, получивших травмы в результате гололеда.


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Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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