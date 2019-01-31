Любимов поручил незамедлительно очистить ото льда дороги и тротуары

В четверг, 31 января, Николай Любимов поручил обеспечить безопасность людей и объектов социальной инфраструктуры из-за
Глава региона обратился к руководителям ГУ МЧС по Рязанской области и регионального УМВД с просьбой усилить контроль за ситуацией. Он поручил перевести все коммунальные службы в усиленный режим работы, незамедлительно приступить к очистке дорог и тротуаров областного центра ото льда и обработке поверхности специальными средствами.
Министерству здравоохранения региона губернатор поручил оперативно подготовить лечебные учреждения к возможному увеличению количества пациентов, получивших травмы в результате гололеда.