В среду, 30 января, в Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз». Фотографию с места опубликовали в группе «
Судя по снимку, на месте работают пожарные и полиция.
Подробности уточняются.
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В среду, 30 января, в Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз». Фотографию с места опубликовали в группе «
Судя по снимку, на месте работают пожарные и полиция.
Подробности уточняются.
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Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».