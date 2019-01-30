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11:04, 30 января 2019 11 413
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В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»

В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»

В среду, 30 января, в Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз». Фотографию с места опубликовали в группе «RZN_LIFE l РЯЗАНЬ l НОВОСТИ».

Судя по снимку, на месте работают пожарные и полиция.

Подробности уточняются.


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1 день назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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