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20:57, 30 января 2019 81
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«Два с плюсом». Федеральный проверяющий ОНФ раскритиковал капремонт в Рязани

«Два с плюсом». Федеральный проверяющий ОНФ раскритиковал капремонт в Рязани

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани активисты ОНФ обсудили с представителями органов местной власти и фондом капремонта качество проведенных работ по капремонту домов. Встреча прошла в штабе регионального отделения, в среду, 30 января.

На ней присутствовали министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов, гендиректор фонда капремонта Марина Бондарева, замглавы рязанской администрации Игорь Ковалев, представители прокуратуры, гордумы, облдумы и жильцы дома №24 по улице Гоголя.

Модератором круглого стола стала координатор центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды, член Центрального штаба ОНФ, член комиссии по нацпроектам Светлана Калинина.

Накануне она вместе с активистами рязанского штаба провела рейд по домам, отремонтированным в Рязани в рамках программы капремонта в 2018 году. Активисты осмотрели объекты в нескольких районах города, в том числе на улицах Маяковского, Циолковского, Новоселов, Салтыкова-Щедрина, Станкозаводской, Толстого и проезде Грибоедова.

Качество выполненных работ Калинина оценила по десятибалльной шкале на «два с плюсом».

«То, что я увидела, вызвало у меня желание отправить РСУ (МУП „РСУ №1“ — подрядчик, выполнявший работы по капремонту — прим. ред.) в реестр недобросовестных подрядчиков», — заявила член комиссии по нацпроектам.

«То, что натворило в 2017—2018 годах РСУ, надо все переделывать заново. Очень много претензий», — подчеркнула она и добавила, что в 2019 году все виды работ, выполняемые подрядчиком, возьмет на «особый контроль».

В отношении фонда капремонта Калинина отметила, что будет настаивать на проведении федеральным ФАС проверки. По ее мнению, фонд «убивает на корню строительный бизнес в Рязани».

Она пояснила, что организация, в которой работают 44 сотрудника, не может выполнить качественно весь объем запланированных работ, и подчеркнула, что фонд создал такие условия, при которых другие рязанские подрядчики уходят в соседние регионы. Калинина настояла, чтобы фонд пересмотрел срок выплаты платежей подрядным организациям, который сейчас составляет 730 дней.

В продолжение круглого стола член Центрального штаба ОНФ отметила, что деньги на реализацию программы капремонта фонд расходовал нерационально.

«Я прогнозирую, что через восемь с половиной лет ваш фонд будет не в состоянии принимать какие-то действия даже на тарифе 11 рублей», — сказала Калинина.

В качестве примера она, в том числе привела дом № 5 на проезде Грибоедова, который включили сразу в две программы — капремонта и застройки территорий. Это, по ее словам, недопустимо, так как на ремонт дома потратили свыше трех миллионов, а уже в 2020 году его могут снести.

Андрей Горелов пояснил, что если в программе развития территорий не определен срок сноса дома, то он подлежит капремонту. «Это установлено законодательно. Мы не имеем права такой дом убирать из программы», — сказал министр.

Однако Калинина подчеркнула, что при определении территорий, на месте которых планируется снести и построить новые дома, администрация должна была предоставить фонду программу с решением жителей, утвердить ее сроки и вынести на рассмотрение еще в 2016 году.

«У вас месяц, чтобы определить, какие дома будут ремонтировать, а какие уйдут в застроенные территории, — обратилась она к фонду. — Это должен сделать муниципалитет. Функция прокуратуры проверить, почему муниципалитет бездействовал до этого».

В заключение круглого стола Калинина поручила фонду капремонта пересмотреть краткосрочный план на год, виды и качество запланированных работ, учитывая, в первую очередь, интересы граждан. Также член комиссии потребовала разместить на сайте фонда протоколы общего собрания жильцов по каждому объекту.

«Все протоколы должны быть на сайте с завтрашнего дня. По всем работам, которые вы выполняете в 2019 году. Ваши постановления — это фикция, это вранье. Вы не информировали людей. Вы нарушили процедуру проведения работ по капитальному ремонту, а значит, все работы будут остановлены. Не разрешу делать ни одной работы без протокола общего собрания с сегодняшнего дня», — заключила Калинина.

Напомним, с 1 января повысилась плата за капремонт. Также в начале 2019 года рязанцы пожаловались на каждый второй капремонт в регионе в прошлом году. В связи с этим в отношении компании, которая проводила работы в Рязани прокуратура начала проверку.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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