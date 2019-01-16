Прокуратура начала проверку компании, которая занимается капремонтом в Рязани

Прокуратура начала проверку муниципального предприятия «РСУ №1». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Прокуратура намерена проверить расходование бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, а также выяснить, кто принимал и оплачивал работы.
Отметим, что в 2018 году компания «РСУ №1»
Кроме того, по данным ОНФ, предприятие
Активисты потребовали включить «РСУ № 1» в реестр недобросовестных подрядчиков.
Причиной «монополизации» рынка стали
Напомним, с 2019 года в Рязанской области