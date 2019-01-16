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16:59, 16 января 2019 6 424
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Прокуратура начала проверку компании, которая занимается капремонтом в Рязани 2

Прокуратура начала проверку компании, которая занимается капремонтом в Рязани

Прокуратура начала проверку муниципального предприятия «РСУ №1». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура намерена проверить расходование бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, а также выяснить, кто принимал и оплачивал работы.

Отметим, что в 2018 году компания «РСУ №1» выполняла 80% работ по капитальному ремонту, на качество которого неоднократно жаловались рязанцы.

Кроме того, по данным ОНФ, предприятие сорвало сроки по 110 видам работ.

Активисты потребовали включить «РСУ № 1» в реестр недобросовестных подрядчиков.

Причиной «монополизации» рынка стали сроки оплаты работ фондом капитального ремонта Рязанской области, которые увеличили до 2,5 лет.

Напомним, с 2019 года в Рязанской области повысили плату за капремонт до 11,65 рублей за квадратный метр.


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