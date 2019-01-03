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13:45, 3 января 2019 2 376
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От алкоголя до капремонта. Что подорожает для рязанцев в 2019 году 1

От алкоголя до капремонта. Что подорожает для рязанцев в 2019 году

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

С наступлением нового года вступают в силу некоторые постановления об увеличении цен в регионе. Кроме того, повышение ставки налога на добавленную стоимость до 20% так или иначе приведет к росту цен абсолютно на все товары и продукты. Мы подготовили для вас список того, что уже подорожало, а также товаров и услуг, которые увеличатся цене в ближайшее время.

ЖКХ

С 1 января в Рязанской области повысилась плата за капремонт. Квадратный метр вырос с 8,02 рублей до 11,65 рублей. Владельцы средней двушки будут отдавать на 180 рублей больше каждый месяц.

Квартплата вырастет дважды: на 1,7% с января и на 4% с июля.

Стоимость одного кубометра холодной воды для жителей Рязани поднялась с 26,11 до 26,56 рублей. Летом тариф вырастет еще на рубль, а водоотведение на 2,5 рубля.

Также летом стоит ждать роста цен на электричество на 5%, отопления на 6,2% и газа — на 3,1%.

В квитанции об оплате коммунальных услуг появится новая строка — вывоз мусора. Теперь этим займется единый оператор в регионе. В связи с этим цена на содержание жилья должна уменьшиться.

Транспорт

С 2019 года стало дороже ездить на электричках. Тариф за одну десятикилометровую зону вырос на рубль — до 23 рублей 50 копеек, для детей от 5 до 7 лет — на 20 копеек, до 5,8 рубля. Теперь от Рязани до Рыбного билет стоит 47 рублей, до Ряжска — 282, до Сасова — 423, до Шилова — 258,5.

В Рязани цену на проезд на общественном транспорте пока не подняли, однако проездной для льготников вырос с 350 до 365 рублей. Пенсионеры, родители многодетных семей и вдовы участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС уже в конце декабря покупали транспортные карты на 15 рублей дороже.

Дети

Без роста цен не обошлось и в детских садах. Плата должна повыситься во всей Рязанской области в среднем на 60 рублей. В Рязани плата поднимется на 74 рубля и перевалит за две тысячи.

Бензин

С 2019 года ставки акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо выросли в полтора раза. Это связано с тем, что в прошлом году планируемого роста акцизов не было из-за увеличения цен на бензин. Теперь эксперты прогнозируют, что цены на топливо должны вырасти уже в январе.

Бани

Не исключено, что Женя Лукашин с друзьями ходил в баню до нового года, чтобы не переплачивать за парилки.

Например, в Рязани с 1 января цена за час во всех банях Рязани выросла на 10 рублей за час. Баня в поселке Строитель, №4 и №7 в будние дни теперь стоит 160 рублей, в выходные — 180; баня №5 — до 170 и 210 рублей; баня в Солотче — до 120 рублей.

Сигареты и алкоголь

В борьбе с фальсификатом во всей стране повышается минимальная цена на алкоголь. Теперь стоимость 0,5 литра водки не опустится ниже 215 рублей, а коньяка — 388 рублей.

С нового года выросли акцизы на табачные изделия, что неминуемо приведет к росту цен на сигареты. Теперь можно уверенно сказать, что курить не только вредно, но и дорого.

Мобильная связь

В новом году станет дороже звонить. «Билайн», «МегаФон», «Tele2» уже оповестили своих клиентов об изменении цен на тарифы. Рост цен операторы объясняют повышением ставки НДС.

Кроме того, ожидается рост цен на квартиры и машины.


© RZN.info

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