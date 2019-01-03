От алкоголя до капремонта. Что подорожает для рязанцев в 2019 году

С наступлением нового года вступают в силу некоторые постановления об увеличении цен в регионе. Кроме того, повышение ставки налога на добавленную стоимость до 20% так или иначе приведет к росту цен абсолютно на все товары и продукты. Мы подготовили для вас список того, что уже подорожало, а также товаров и услуг, которые увеличатся цене в ближайшее время.

ЖКХ

С 1 января в Рязанской области повысилась плата за капремонт. Квадратный метр вырос с 8,02 рублей до 11,65 рублей. Владельцы средней двушки будут отдавать на 180 рублей больше каждый месяц.

Квартплата вырастет дважды: на 1,7% с января и на 4% с июля.

Стоимость одного кубометра холодной воды для жителей Рязани поднялась с 26,11 до 26,56 рублей. Летом тариф вырастет еще на рубль, а водоотведение на 2,5 рубля.

Также летом стоит ждать роста цен на электричество на 5%, отопления на 6,2% и газа — на 3,1%.

В квитанции об оплате коммунальных услуг появится новая строка — вывоз мусора. Теперь этим займется единый оператор в регионе. В связи с этим цена на содержание жилья должна уменьшиться.

Транспорт

С 2019 года стало дороже ездить на электричках. Тариф за одну десятикилометровую зону вырос на рубль — до 23 рублей 50 копеек, для детей от 5 до 7 лет — на 20 копеек, до 5,8 рубля. Теперь от Рязани до Рыбного билет стоит 47 рублей, до Ряжска — 282, до Сасова — 423, до Шилова — 258,5.

В Рязани цену на проезд на общественном транспорте пока не подняли, однако проездной для льготников вырос с 350 до 365 рублей. Пенсионеры, родители многодетных семей и вдовы участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС уже в конце декабря покупали транспортные карты на 15 рублей дороже.

Дети

Без роста цен не обошлось и в детских садах. Плата должна повыситься во всей Рязанской области в среднем на 60 рублей. В Рязани плата поднимется на 74 рубля и перевалит за две тысячи.

Бензин

С 2019 года ставки акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо выросли в полтора раза. Это связано с тем, что в прошлом году планируемого роста акцизов не было из-за увеличения цен на бензин. Теперь эксперты прогнозируют, что цены на топливо должны вырасти уже в январе.

Бани

Не исключено, что Женя Лукашин с друзьями ходил в баню до нового года, чтобы не переплачивать за парилки.

Например, в Рязани с 1 января цена за час во всех банях Рязани выросла на 10 рублей за час. Баня в поселке Строитель, №4 и №7 в будние дни теперь стоит 160 рублей, в выходные — 180; баня №5 — до 170 и 210 рублей; баня в Солотче — до 120 рублей.

Сигареты и алкоголь

В борьбе с фальсификатом во всей стране повышается минимальная цена на алкоголь. Теперь стоимость 0,5 литра водки не опустится ниже 215 рублей, а коньяка — 388 рублей.

С нового года выросли акцизы на табачные изделия, что неминуемо приведет к росту цен на сигареты. Теперь можно уверенно сказать, что курить не только вредно, но и дорого.

Мобильная связь

В новом году станет дороже звонить. «Билайн», «МегаФон», «Tele2» уже оповестили своих клиентов об изменении цен на тарифы. Рост цен операторы объясняют повышением ставки НДС.