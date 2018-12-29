Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

С 1 января в России с 18 до 20% вырастет налог на добавленную стоимость. Так как НДС заложен в цену большинства производимых в стране и импортируемых товаров, то стоимость комфортной жизни в ближайшее время неминуемо увеличится.

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Сразу оговоримся, при сборке любых авто НДС приходится уплачивать несколько раз, так как автомобильные заводы покупают комплектующие, производители комплектующих — сырье и так далее.

Правда эксперты отмечают, что величина НДС — не главный фактор, который может подстегнуть цены. Куда более существенное влияние на стоимость легковушек оказывают уровень продаж в отдельно взятой компании, ее дальнейшие планы на рынке, степени локализации производства, колебания курса рубля и рост процентных ставок по кредитам.

Скорее всего, эффект от роста ставки НДС покупатели ощутят в феврале-марте наступающего года, когда будут распроданы товарные остатки года 2018-го, а новые партии начнут закупаться уже с учетом повышенного налога.

Еще один весомый повод поднять стоимость авто может возникнуть, когда у производителей не останется запчастей, закупленных по старым ценам.

Впрочем, любое повышение цен может отрицательно сказаться на уровне спроса, поэтому многие компаний будут действовать достаточно осторожно.

Те бренды, которые нацелены на увеличение доли рынка, могут временно сдерживать рост, чтобы привлечь дополнительных клиентов. Некоторые производители, даже объявив о скором подорожании своих моделей, наверняка попытаются сгладить повышение цены за счет спецпредложений, кредитов на особых условиях и программ трейд-ин.

Кроме того, у правительства отработанные схемы стимулирования спроса — это и льготное автокредитование, и поддержка утилизации старых автомобилей, и многие другие. Но захочет ли государство задействовать эти инструменты после повышения НДС — большой вопрос.

«Увеличение НДС едва ли можно считать важнейшим драйвером роста цен, как на отечественные, так и на зарубежные автомобили, — считает руководитель департамента маркетинга и развития Группы компаний „Автоимпорт“ Максим Сюзев. — У каждой компании своя маркетинговая стратегия. Некоторые производители не удовлетворены существующим спросом на свои модели и готовы временно снизить цены, даже несмотря на некоторый рост издержек. Аналитики оценивают рост емкости российского авторынка в наступающем году примерно на уровне 7%. Скорее всего, средние цены на наиболее востребованные бренды в течение 2019 года увеличатся на сопоставимую величину».