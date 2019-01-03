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16:51, 3 января 2019 1 716
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«Когда сказать нечего, остается лишь злословить». Рязанская епархия прокомментировала полемику вокруг «Иронии судьбы»

«Когда сказать нечего, остается лишь злословить». Рязанская епархия прокомментировала полемику вокруг «Иронии судьбы»

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Пресс-служба Рязанской епархии прокомментировала полемику вокруг «Иронии судьбы, или С легким паром». Она началась после того, как митрополит Марк назвал фильм «противоречащим христианским ценностям». По словам архиерея, картина «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

Сторонники точки зрения митрополита считают, что «этот фильм, пусть и талантливо сделанный, давно уже не отвечает запросам современного мира и неоднозначно влияет на умы зрителей». Противники, как отметили в епархии, «ссылались на художественную ценность фильма, его атмосферность и другие достоинства». В пресс-службе уточнили, что некоторые участники дискуссии «по существу вопроса спорить не стали, но зато не погнушались оскорблений».

«Среди выступлений, которые прозвучали со стороны деятелей культуры и российских общественных деятелей, не довольных мнением митрополита, не было сказано ни слова по сути прозвучавшей позиции. А когда сказать нечего, остается лишь злословить, — подчеркнули в епархии. — Никто не стал спорить и утверждать, что хорошо напиться до бессознательного состояния или что это правильно — бросить близкого человека в новогоднюю ночь».

Пресс-служба Рязанской епархии поблагодарила всех участников дискуссии, аргументировавших свою точку зрения.

Напомним, митрополита Марка поддержал протоиерей Всеволод Чаплин. Он назвал Новый год «поводом для пьянства и обжорства».

Другое мнение высказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, фильм является прекрасной и доброй новогодней сказкой.

«Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться», — сказал он.

На критику митрополита Марка резко отреагировал исполнитель роли Евгения Лукашина в «Иронии судьбы».


© RZN.info

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