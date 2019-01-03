«Когда сказать нечего, остается лишь злословить». Рязанская епархия прокомментировала полемику вокруг «Иронии судьбы»

Пресс-служба Рязанской епархии
Сторонники точки зрения митрополита считают, что «этот фильм, пусть и талантливо сделанный, давно уже не отвечает запросам современного мира и неоднозначно влияет на умы зрителей». Противники, как отметили в епархии, «ссылались на художественную ценность фильма, его атмосферность и другие достоинства». В пресс-службе уточнили, что некоторые участники дискуссии «по существу вопроса спорить не стали, но зато не погнушались оскорблений».
«Среди выступлений, которые прозвучали со стороны деятелей культуры и российских общественных деятелей, не довольных мнением митрополита, не было сказано ни слова по сути прозвучавшей позиции. А когда сказать нечего, остается лишь злословить, — подчеркнули в епархии. — Никто не стал спорить и утверждать, что хорошо напиться до бессознательного состояния или что это правильно — бросить близкого человека в новогоднюю ночь».
Пресс-служба Рязанской епархии поблагодарила всех участников дискуссии, аргументировавших свою точку зрения.
Напомним, митрополита Марка поддержал протоиерей Всеволод Чаплин. Он
Другое мнение высказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, фильм является прекрасной и доброй новогодней сказкой.
«Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться», — сказал он.
На критику митрополита Марка резко