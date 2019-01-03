А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки

Первые дни Нового года не обходятся без новинок кино. Часть премьер уже успела пройти 1 января, другие выходят в четверг, и мы вновь расскажем вам обо всем, что можно увидеть на экранах рязанских кинотеатров.
Главных новинок на этот раз две — российский мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье» — четвертая часть франшизы о Снежной королеве — и американский фильм «Мэри Поппинс возвращается» — сиквел фильма «Мэри Поппинс» 1964 года. Также на экраны выходит фильм «Пирсинг» по мотивам культового романа Рю Мураками и «Жил-был Дэдпул» — смягченная версия фильма «Дэдпул 2».
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