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15:36, 29 января 2019 539
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В Госдуму внесли проект об отмене техосмотра личного транспорта

В Госдуму внесли проект об отмене техосмотра личного транспорта

Фото: Pixabay.com

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об отмене техносмотра для личного транспорта, передает РИА «Новости».

Авторы считают, что действующая система увеличивает траты водителей и не влияет на аварийную ситуацию. Они сослались на статистику Научного центра безопасности дорожного движения МВД, согласно которой за девять месяцев 2018 года техническая неисправность стала причиной только 3,8% ДТП. При этом учитывали не только личные автомобили, но и коммерческие.

Отмечается, что более трети аварий (37,1%) произошли из-за плохих дорог.

Сейчас техосмотр не проходят владельцы маломощных машин или автомобилей, не способных проезжать более 50 километров в час.

В конце 2018 года оператор системы электронных паспортов технических средств — АО «Электронный паспорт» — начал работать над индивидуальной программой техосмотров.


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