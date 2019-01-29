В Госдуму внесли проект об отмене техосмотра личного транспорта

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об отмене техносмотра для личного транспорта, передает РИА «
Авторы считают, что действующая система увеличивает траты водителей и не влияет на аварийную ситуацию. Они сослались на статистику Научного центра безопасности дорожного движения МВД, согласно которой за девять месяцев 2018 года техническая неисправность стала причиной только 3,8% ДТП. При этом учитывали не только личные автомобили, но и коммерческие.
Отмечается, что более трети аварий (37,1%) произошли из-за плохих дорог.
Сейчас техосмотр не проходят владельцы маломощных машин или автомобилей, не способных проезжать более 50 километров в час.
В конце 2018 года оператор системы электронных паспортов технических средств — АО «Электронный паспорт» — начал работать над