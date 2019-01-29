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11:14, 29 января 2019 770
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Случай в Третьяковке не повторится. В рязанском художественном музее рассказали, как охраняют картины

Случай в Третьяковке не повторится. В рязанском художественном музее рассказали, как охраняют картины

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В рязанском художественном музее имени Пожалостина после кражи в Третьяковке пройдет дополнительный инструктаж. Об этом RZN.info рассказала его директор Марина Котова.

По ее словам, сотрудники музея, смотрители и охранники соберутся для дополнительной беседы после случая в Третьяковской галерее.

Также Котова рассказала, что картины, которые находятся в музее на постоянной основе не застрахованы.

«Работы страхуются только на период выдачи картин. Аналогично, когда мы принимаем выставочные работы, они застрахованы. Мы получаем паспорт безопасности, в которых прописаны все форс-мажорные обстоятельства и системы охраны здания», — отметила собеседница.

Она подчеркнула, что рязанский художественный музей охраняют вооруженные сотрудники ЧОПа, в каждом зале установлены видеокамера и сигнализация на окнах, дверях и с датчиком движения.

«Наши смотрители в залах — люди материально ответственные. Ежедневно они проверяют, принимают и сдают все экспонаты, в случае форс-мажоров в залах установлены тревожные кнопки», — рассказал Котова.

Она отметила, что все смотрители знают в лицо сотрудников музея, поэтому «в музее похожих случаев произойти не может».

Напомним, 27 января, в Третьяковской галерее похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Подозреваемого задержали.


© RZN.info

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Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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