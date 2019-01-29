Случай в Третьяковке не повторится. В рязанском художественном музее рассказали, как охраняют картины

В рязанском художественном музее имени Пожалостина после кражи в Третьяковке пройдет дополнительный инструктаж. Об этом RZN.info рассказала его директор Марина Котова.
По ее словам, сотрудники музея, смотрители и охранники соберутся для дополнительной беседы после
Также Котова рассказала, что картины, которые находятся в музее на постоянной основе не застрахованы.
«Работы страхуются только на период выдачи картин. Аналогично, когда мы принимаем выставочные работы, они застрахованы. Мы получаем паспорт безопасности, в которых прописаны все форс-мажорные обстоятельства и системы охраны здания», — отметила собеседница.
Она подчеркнула, что рязанский художественный музей охраняют вооруженные сотрудники ЧОПа, в каждом зале установлены видеокамера и сигнализация на окнах, дверях и с датчиком движения.
«Наши смотрители в залах — люди материально ответственные. Ежедневно они проверяют, принимают и сдают все экспонаты, в случае форс-мажоров в залах установлены тревожные кнопки», — рассказал Котова.
Она отметила, что все смотрители знают в лицо сотрудников музея, поэтому «в музее похожих случаев произойти не может».
Напомним, 27 января, в Третьяковской галерее