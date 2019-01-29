В Рязани активисты проверили отремонтированные в 2018 году дома

Во вторник, 29 января, активисты ОНФ провели рейд по домам, отремонтированным в рамках региональной программы капремонта в 2018 году. Его возглавила координатор центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

Вместе с представителями регионального фонда капремонта активисты осмотрели дома в нескольких районах Рязани, в том числе, на улицах Маяковского, Циолковского, Новоселов, Салтыкова-Щедрина, Станкозаводской, Толстого и проезде Грибоедова.

На всех объектах Калинина встретилась с жителями, выслушала их комментарии и претензии по работам. Жильцы дома №6 на улице Циолковского пожаловались на промерзающие стены. В период с 2017—2019 годы в доме запланирован ремонт фасада и холодного водоснабжения. Жильцы многоэтажки рассказали, что с ними не согласовали ни проект, ни виды работ. По их мнению, фонд хочет провести работы, которые дому не нужны.

«Жители не согласны с видом работ. Они хотят отштукатурить и окрасить фасад, что мы сейчас себе позволить не можем. Его архитектурный облик изначально не подразумевал такие виды работ. Поэтому мы считаем их нецелесообразными», — пояснили в фонде. Директор по организации проведения капремонта Виктория Сорокина уточнила, что в доме планируют перебрать кирпичную кладку, заменить окна в подъезде и козырек, укрепить фасад. «Также в доме нужно обследовать фундамент. Этот вопрос на данный момент будут ставить перед администрацией Рязани и правительством Рязанской области», — добавила она.

Калинина указала работникам фонда на обилие проводов на фасаде здания, которые могут помешать подрядчику при реставрации фасада, и поручила решить вопрос об их устранении заблаговременно. «Вы в прошлом году должны были начать делать эту работу. В этом году вы затянете подрядчику все работы, потому что он везде упрется в провода», — подчеркнула координатор.

В доме №5 на проезде Грибоедова в 2018 году отремонтировали фасад, крышу, системы водоотведения и водоснабжения. При этом барак и близлежащие дома планируется снести , а на их месте построить три многоэтажки.

«Какова целесообразность капремонта этих домов сейчас? Они должны были вообще выйти у вас из программы капремонта и войти в программу застроенных территорий» — заявила Калинина, обратившись с вопросом к представителям фонда. По ее словам, дома не могут быть включены сразу в две программы. Для прояснения ситуации она потребовала активистов провести круглый стол с участием главы города.

По результатам проверок в среду, 30 января, в рязанском штабе ОНФ пройдет круглый стол.