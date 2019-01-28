В Рязанской области снизился объем вредных выбросов в атмосферу. Об этом на рабочей встрече с губернатором Николаем Любимовым сообщил Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов, говорится на
На встрече обсудили текущую экологическую ситуацию в регионе.
Как подчеркнул Любимов, правительство области нацелено серьезно продолжать заниматься проблемами экологии.
По словам Селифанова, в Рязанской области прослеживается положительная тенденция во многих значимых направлениях.
«За год на 3,8% снизился объем вредных выбросов в атмосферу. Это серьезное достижение», — отметил он.
Прокурор подчеркнул, что результат «свидетельствует о качественной совместной работе региональных органов власти и надзорных органов».
Напомним, в прошлом году рязанцы несколько месяцев
В Московском районе города длительное время