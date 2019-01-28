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16:41, 28 января 2019 194
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В Рязанской области снизился объем вредных выбросов в атмосферу

В Рязанской области снизился объем вредных выбросов в атмосферу

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

В Рязанской области снизился объем вредных выбросов в атмосферу. Об этом на рабочей встрече с губернатором Николаем Любимовым сообщил Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов, говорится на сайте регионального правительства.

На встрече обсудили текущую экологическую ситуацию в регионе.

Как подчеркнул Любимов, правительство области нацелено серьезно продолжать заниматься проблемами экологии.

По словам Селифанова, в Рязанской области прослеживается положительная тенденция во многих значимых направлениях.

«За год на 3,8% снизился объем вредных выбросов в атмосферу. Это серьезное достижение», — отметил он.

Прокурор подчеркнул, что результат «свидетельствует о качественной совместной работе региональных органов власти и надзорных органов».

Напомним, в прошлом году рязанцы несколько месяцев жаловались на неприятные запахи в городе. В конце лета о «химическом» запахе рассказывали жители Песочни. Позже активисты просили Росприроднадзор проверить загрязнение воздуха. Проверка показала, что превышения нормы загрязняющих веществ в Песочне не зафиксировали.

В Московском районе города длительное время тлел полигон с птичьим пометом. В городе фиксировали более чем семикратное превышение сероводорода в воздухе.


© RZN.info

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