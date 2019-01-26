Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:54, 26 января 2019 1 958
 0    0

«Вы не мужчина, а животное». Рязанский сенатор вызвал украинского депутата на дуэль 3

«Вы не мужчина, а животное». Рязанский сенатор вызвал украинского депутата на дуэль

Рязанский сенатор Игорь Морозов вызвал украинского депутата Борислава Березу на дуэль. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Морозова возмутило то, что депутат публично оскорбил и толкнул журналистку телеканала «Россия» Ольгу Скабееву.

«Депутат Борислав Береза, вы не мужчина, а животное. Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой. Условия дуэли: Вы- выбираете любое оружие мира, я — с пистолетом Ивана Козлова „Удав“. Дистанция — 100 метров», — заявил политик.

Отметим, инцидент произошел во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ. Сначала Скабееву толкнул один из журналистов, после чего точно так же поступил и депутат Береза: он прегородил ей путь к Геращенко, а затем не дал журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. Также он допустил в адрес женщины ряд оскорбительных выражений, пишет портал Life.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:06, 26 января 2019
Уборка снега и «Театр в зеркале времени». Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info
12:23, 26 января 2019
В Рязанской области снизилось количество долгостроев
11:54, 26 января 2019
«Вы не мужчина, а животное». Рязанский сенатор вызвал украинского депутата на дуэль 3
9:28, 26 января 2019
«Сборная Рязанской области» попала в «телевизионную» Лигу КВН
8:58, 26 января 2019
За год рязанская прокуратура закрыла 20 порносайтов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 37 773
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 27 455
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
9:21, 18 января 2019 20 515
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
20:18, 18 января 2019 18 885
Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с фурой на Московском шоссе. Подробности аварии
16:20, 13 января 2019 18 762
Рязанцы продегустировали пирожки и выбрали лучшие. Фото
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум