«Вы не мужчина, а животное». Рязанский сенатор вызвал украинского депутата на дуэль

Рязанский сенатор Игорь Морозов вызвал украинского депутата Борислава Березу на дуэль. Об этом он написал на своей
Морозова возмутило то, что депутат публично оскорбил и толкнул журналистку телеканала «Россия» Ольгу Скабееву.
«Депутат Борислав Береза, вы не мужчина, а животное. Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой. Условия дуэли: Вы- выбираете любое оружие мира, я — с пистолетом Ивана Козлова „Удав“. Дистанция — 100 метров», — заявил политик.
Отметим, инцидент произошел во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ. Сначала Скабееву толкнул один из журналистов, после чего точно так же поступил и депутат Береза: он прегородил ей путь к Геращенко, а затем не дал журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. Также он допустил в адрес женщины ряд оскорбительных выражений, пишет портал
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🔥🔥🔥 Поведение украинской делегации рассмотрят на экстренно созванной комиссии Совета Европы- это если есть справедливость, конечно. Нардепы устроили драку... Спасибо, что смотрели #60минут. И спасибо Николаю Платошкину, которому тоже досталось от сумасшедшего депутата Березы