В рязанские школы и больницы поставляли поддельное масло и молоко. Об этом сообщил
Установлено, что продукцию
- МОУ «Сапожковская СШ имени Героя России Тучина»;
- ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер»;
- ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр»;
- ГБУ РО «Областной клинический кожно-венерологический диспансер»;
- МП «Хлебозавод №1 города Рязани»;
- МЮДОУ «Детский сад №102»;
- ГБУ РО «Областная клиническая больница»;
- ОГБОУ «Школа-интернат №26»;
- ФГБУ «Детский туберкулезный санаторий „Кирицы“;
- ГБУ РО Областной клинический противотуберкулезный диспансер»;
- ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер».
Кроме того, в Роспотребнадзоре установили, что фальсификат продавали в магазина и супермаркетах «Лесок».
Поставщиком поддельных продуктов являлся ИП Исаев. Предпринимателя оштрафовали по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ на 20 тысяч рублей.