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16:02, 26 января 2019 3 738
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В рязанские школы и больницы поставляли поддельное масло и молоко 2

В рязанские школы и больницы поставляли поддельное масло и молоко

В рязанские школы и больницы поставляли поддельное масло и молоко. Об этом сообщил сайт Рыбновского райсуда.

Установлено, что продукцию предприятия-призрака ООО «СкайМилк» в рамках госконтрактов поставляли в лечебные и образовательные учреждения Рязанской области, а именно в:

  • МОУ «Сапожковская СШ имени Героя России Тучина»;
  • ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер»;
  • ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр»;
  • ГБУ РО «Областной клинический кожно-венерологический диспансер»;
  • МП «Хлебозавод №1 города Рязани»;
  • МЮДОУ «Детский сад №102»;
  • ГБУ РО «Областная клиническая больница»;
  • ОГБОУ «Школа-интернат №26»;
  • ФГБУ «Детский туберкулезный санаторий „Кирицы“;
  • ГБУ РО Областной клинический противотуберкулезный диспансер»;
  • ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер».

Кроме того, в Роспотребнадзоре установили, что фальсификат продавали в магазина и супермаркетах «Лесок».

Поставщиком поддельных продуктов являлся ИП Исаев. Предпринимателя оштрафовали по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ на 20 тысяч рублей.


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Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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