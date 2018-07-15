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10:25, 15 июля 2018 55
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В Рязанской области нашли «предприятия-призраки»

В Рязанской области нашли «предприятия-призраки»

В Рязанской области проверили производителей молока и молочной продукции. Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

Всего надзорный орган провел 162 плановых и внеплановых проверки, из них 118 — с нарушением. Специалисты исследовали 516 проб молока и молочной продукции. Доля не соответветствующих нормативам составила 1,6%.

«Из них по микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям 1,6% проб продукции, по физико-химическим показателям и показателям фальсификации -не соответствует гигиеническим требованиям 1,3% проб (жирно-кислотный состав, массовая доля жира, влаги)», — отметили в сообщении.

Проб с превышением гигиенических нормативов не зарегистрировали. Также в пробах не нашли ГМО и радиоактивных веществ.

Во время проверок выяснилось, что производство по адресам, указанным на этикетках, не осуществлялось. «Предприятиями-призраками» оказались:

  • ООО «СкайМилк»;
  • ООО «Март»;
  • ООО «Веста».

Всем нарушителям выдали соответветствующие предприсания.


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