В Рязанской области нашли «предприятия-призраки»

В Рязанской области проверили производителей молока и молочной продукции. Об этом сообщил
Всего надзорный орган провел 162 плановых и внеплановых проверки, из них 118 — с нарушением. Специалисты исследовали 516 проб молока и молочной продукции. Доля не соответветствующих нормативам составила 1,6%.
«Из них по микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям 1,6% проб продукции, по физико-химическим показателям и показателям фальсификации -не соответствует гигиеническим требованиям 1,3% проб (жирно-кислотный состав, массовая доля жира, влаги)», — отметили в сообщении.
Проб с превышением гигиенических нормативов не зарегистрировали. Также в пробах не нашли ГМО и радиоактивных веществ.
Во время проверок выяснилось, что производство по адресам, указанным на этикетках, не осуществлялось. «Предприятиями-призраками» оказались:
- ООО «СкайМилк»;
- ООО «Март»;
- ООО «Веста».
Всем нарушителям выдали соответветствующие предприсания.