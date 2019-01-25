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11:21, 25 января 2019 2 166
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Рязанского блогера взяли на телепроект «Дом-2». Видео

Рязанского блогера взяли на телепроект «Дом-2». Видео

29-летний рязанец Дмитрий Сметкин пришел на телепроект «Дом-2» на ТНТ. Эфир с его участием показали в понедельник днем, 21 января.

Молодой человек рассказал, что работал в церкви и в морге, а сейчас он занимается фотографией и ведет блог. В интервью Сметкин отметил, что намеренно голодал две недели и подтянулся 30 тысяч раз.

«На проект я пришел к Юлии Романовой. Мне нравится ее типаж и то, что она скромная. Сейчас это редкость», — признался рязанец.

Девушка отреагировала на Сметкина отрицательно и сказала, что Дмитрий ей не понравился, заявив, что готова уступить ему свое место и ушла из телепроекта.

На голосовании против него высказались 26 человек, но его оставили в проекте.

Напомним, рязанский бодибилдер тоже приходил на проект, однако его не взяли.


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