Рязанского блогера взяли на телепроект «Дом-2». Видео

29-летний рязанец Дмитрий Сметкин пришел на телепроект «Дом-2» на ТНТ. Эфир с его участием показали в понедельник днем, 21 января.
Молодой человек рассказал, что работал в церкви и в морге, а сейчас он занимается фотографией и ведет блог. В интервью Сметкин отметил, что намеренно голодал две недели и подтянулся 30 тысяч раз.
«На проект я пришел к Юлии Романовой. Мне нравится ее типаж и то, что она скромная. Сейчас это редкость», — признался рязанец.
Девушка отреагировала на Сметкина отрицательно и сказала, что Дмитрий ей не понравился, заявив, что готова уступить ему свое место и ушла из телепроекта.
На голосовании против него высказались 26 человек, но его оставили в проекте.
Напомним, рязанский бодибилдер тоже