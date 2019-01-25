В Германии эвакуировали 500 человек из поезда после сообщений о бомбе

С вокзала Франкфурта-на-Майне после поступления информации о возможной угрозе взрыва эвакуировали около 500 человек, передает «
По данным источника, никто не пострадал.
Согласно сообщению, на вокзале закрыли пятый и шестой пути.
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Фото: Pixabay.com
С вокзала Франкфурта-на-Майне после поступления информации о возможной угрозе взрыва эвакуировали около 500 человек, передает «
По данным источника, никто не пострадал.
Согласно сообщению, на вокзале закрыли пятый и шестой пути.
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Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.