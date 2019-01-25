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19:12, 25 января 2019 142
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Угроза взрыва в поезде на западе Германии оказалась ложной

Угроза взрыва в поезде на западе Германии оказалась ложной

Фото: Pixabay.com

Угроза взрыва, из-за которой эвакуировали около 500 человек из пассажирского поезда на западе Германии, оказалась ложной тревогой, передает ТАСС со ссылкой на федеральную полицию.

По словам источника, никаких опасных предметов не нашли, поэтому пассажиры снова сели в поезд. Оцепления сняли.


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