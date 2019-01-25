Угроза взрыва в поезде на западе Германии оказалась ложной

Угроза взрыва, из-за которой
По словам источника, никаких опасных предметов не нашли, поэтому пассажиры снова сели в поезд. Оцепления сняли.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Угроза взрыва, из-за которой
По словам источника, никаких опасных предметов не нашли, поэтому пассажиры снова сели в поезд. Оцепления сняли.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьГенпрокуратура поручила проверить законность отмены концертов рэперов в регионах
|
cледующая новость →Мэрия утвердила изменения в проекте застройки седьмого микрорайона Песочни
С 1 июля этого года вступят в силу поправки в 214-й федеральный закон.