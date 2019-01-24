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20:00, 24 января 2019 560
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Скопинскому монастырю передали около тысячи конфискованных икон

Скопинскому монастырю передали около тысячи конфискованных икон

Свято-Духову монастырю Скопинской епархии передали 965 конфискованных икон. Их в 2010 году задержали в Подмосковье.

Незадекларированные иконы везли из Греции под видом предметов народного хозяйства. Экспертиза показала, что иконы изготовлены современными мастерами и культурной ценности не представляют. Перевозчика оштрафовали на 800 тысяч рублей.

В 2016 году иконы передали в федеральную собственность. Через год Скопинская Епархия согласилась забрать их у таможенной службы. Безвозмездную передачу оформляли два года.

Тщательно упакованные иконы везли со склада таможенного поста в Калуге на двух «ГАЗелях». Водитель московской таможни Олег Благоразумный пояснил, что более 500 километров машина ехала очень медленно, чтобы не повредить груз.

Машины встречали глава Скопинской епархии Феодорит, настоятель Свято-Духова монастыря отец Игнатий, монахи и послушники.

Иконы богато украшены чеканкой с южными узорами (виноградными лозами и экзотическими орнаментами). Лики Богоматери и Христа написаны на греческий манер, что немного отличается от русской традиции. Владыка Феодорит отметил, что что все иконы «выполнены в очень красивой и изысканной технике». Их передадут в храмы и детские учреждения области.

Справка:

Свято-Духов монастырь — ровесник Московской государственности. Его основали в 1385 году в память о «вечной дружбе» князей Дмитрия Донского и Олега Рязанского.

В советское время монастырь был закрыт, помещение использовали под светские нужды. Подворье возродили в 2013 году, а с 2017 года заработал и Свято-Духов монастырь.


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