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21:01, 24 января 2019 186
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Рязанские кинологи рассказали о своей службе школьникам. Фото

Рязанские кинологи рассказали о своей службе школьникам. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

Учащимся 7 класса школы №17 показали работу спецназа и служебных собак. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Школьникам рассказали о разных направлениях службы в полиции, истории создания рязанской кинологической службы в органах внутренних дел, о раскрытии громких преступлений с участием служебных собак.

Ученикам также объяснили особенности пород собак, которых дрессируют для работы в полиции.

Трое четвероногих «полицейских» показали школьникам профессиональные навыки: один из них отыскал пистолет, спрятанный в автомобиле, второй показал захват правонарушитеоя, третья собака продемонстрировала выучку и четкое выполнение команд «ко мне», «сидеть», «лежать», «рядом» на немецком языке.

«Главное в работе с питомцем — обучить его беспрекословному повиновению хозяину, — отметили сотрудники кинологической службы УМВД, — ведь идеальное послушание — залог хорошей работы собаки».

Также сотрудники отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Рязанской области показали школьникам арсенал оружия, стоящего на вооружении спецназа МВД, подробно рассказали ребятам о том, как и для чего используются спецсредства и экипировка.

Желающие примерили защитные шлемы, рассмотрели пистолеты, автоматы и экипировку.

Самой маленькой участнице, посетившей лекцию за компанию с мамой-классным руководителем, понравился самый большой и тяжелый представитель арсенала — гранатомет.


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