Рязанские кинологи рассказали о своей службе школьникам. Фото

Учащимся 7 класса школы №17 показали работу спецназа и служебных собак. Об этом сообщила
Школьникам рассказали о разных направлениях службы в полиции, истории создания рязанской кинологической службы в органах внутренних дел, о раскрытии громких преступлений с участием служебных собак.
Ученикам также объяснили особенности пород собак, которых дрессируют для работы в полиции.
Трое четвероногих «полицейских» показали школьникам профессиональные навыки: один из них отыскал пистолет, спрятанный в автомобиле, второй показал захват правонарушитеоя, третья собака продемонстрировала выучку и четкое выполнение команд «ко мне», «сидеть», «лежать», «рядом» на немецком языке.
«Главное в работе с питомцем — обучить его беспрекословному повиновению хозяину, — отметили сотрудники кинологической службы УМВД, — ведь идеальное послушание — залог хорошей работы собаки».
Также сотрудники отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Рязанской области показали школьникам арсенал оружия, стоящего на вооружении спецназа МВД, подробно рассказали ребятам о том, как и для чего используются спецсредства и экипировка.
Желающие примерили защитные шлемы, рассмотрели пистолеты, автоматы и экипировку.
Самой маленькой участнице, посетившей лекцию за компанию с мамой-классным руководителем, понравился самый большой и тяжелый представитель арсенала — гранатомет.