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14:55, 24 января 2019 1 005
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете фейковых новостей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете фейковых новостей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий процедуру блокировки недостоверных и фейковых новостей. В поддержку выступили 336 парламентариев, 44 были против, один воздержался, передает ТАСС.

Законопроект предлагает запретить публиковать в СМИ информацию, которая распространяется «под видом достоверных сообщений и создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий».

Согласно законопроекту, за публикацию фейковых новостей гражданам грозит штраф до 3000-5000 рублей, должностным лицам — 30-50 тысяч, юрлицам — от 400 тысяч до 1 млн.

Интернет-ресурсы будут блокировать во внесудебном порядке по инициативе прокуратуры.


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1 день назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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