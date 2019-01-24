Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете фейковых новостей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий процедуру блокировки недостоверных и фейковых новостей. В поддержку выступили 336 парламентариев, 44 были против, один воздержался, передает
Законопроект предлагает запретить публиковать в СМИ информацию, которая распространяется «под видом достоверных сообщений и создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий».
Согласно законопроекту, за публикацию фейковых новостей гражданам грозит штраф до 3000-5000 рублей, должностным лицам — 30-50 тысяч, юрлицам — от 400 тысяч до 1 млн.
Интернет-ресурсы будут блокировать во внесудебном порядке по инициативе прокуратуры.