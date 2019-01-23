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11:05, 23 января 2019 2 342
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В Захаровском районе родился теленок с пятью ногами. Видео

В Захаровском районе родился теленок с пятью ногами. Видео

В Захаровском районе родился теленок с пятью ногами. Животное с мутацией появилось на свет на одной из местных ферм.

Ролик в редакцию RZN.info прислал читатель.


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