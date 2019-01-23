В феврале в Рязани начнется запись детей в первый класс

С 9:00 1 февраля начнется прием заявлений рязанцев на запись детей в первые классы на 2019-2020 учебный год. Об этом сообщил
Отмечается, что родители могут подать заявление о приеме ребенка в первый класс непосредственно в школе, а также в электронном виде через
Информация о количестве мест на новый учебный год, график приема граждан, перечень документов, необходимых для зачисления, размещены на информационных стендах в школах и на официальных сайтах учреждений.
До 1 июля 2019 года в первый класс зачисляются дети, которые живут на закрепленной за школой территории. Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, зачисление начинается с 1 июля при наличии вакантных мест.
Если в школе не будет свободных мест, родителям нужно будет обратиться в управление образования и молодежной политики администрации города по адресу: улица Ленина, дом №45-а, кабинет 307.