Рязанца оштрафовали за хранение наркотиков. Об этом сообщил
22-летний молодой человек, будучи в состоянии наркотического опьянения, наткнулся ночью на припаркованный в Песочне автомобиль. Из-за сработавшей сигнализации владелец машины выглянул в окно, увидел «неадекватно ведущего себя» мужчину и вызвал полицию.
При досмотре у него нашли наркотическое средство — «плюшки», общей массой 0,19 граммов, которые он взял у своего знакомого.
В суде злоумышленник пояснил, что устроился на работу, у него налаживается личная жизнь, наркотики он больше не употребляет и с прежними знакомыми, имеющими отношение к ним, не общается, раскаивается, что преступил закон и просил дать шанс для нормальной и здоровой жизни.
Суд назначил ему штраф 10 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.