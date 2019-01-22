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17:28, 22 января 2019 735
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Рязанца оштрафовали за хранение наркотиков

Рязанца оштрафовали за хранение наркотиков

Рязанца оштрафовали за хранение наркотиков. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

22-летний молодой человек, будучи в состоянии наркотического опьянения, наткнулся ночью на припаркованный в Песочне автомобиль. Из-за сработавшей сигнализации владелец машины выглянул в окно, увидел «неадекватно ведущего себя» мужчину и вызвал полицию.

При досмотре у него нашли наркотическое средство — «плюшки», общей массой 0,19 граммов, которые он взял у своего знакомого.

В суде злоумышленник пояснил, что устроился на работу, у него налаживается личная жизнь, наркотики он больше не употребляет и с прежними знакомыми, имеющими отношение к ним, не общается, раскаивается, что преступил закон и просил дать шанс для нормальной и здоровой жизни.

Суд назначил ему штраф 10 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.


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