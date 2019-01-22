Фотограф и автор проекта «365 домов Рязани» выпустила календарь

Фотограф и автор проекта «365 домов Рязани» Светлана Крючкова выпустила календарь. В него вошли снимки домов, сделанные в течение пяти лет, начиная с 2013 года.
«Я мечтала о нем с 2015 года, с момента завершения первой части проекта „365 домов Рязани“. Я поставила себе цель тогда — обязательно сделать календарь с красивыми домами Рязани», — написала Крючкова на своей
RZN.info рязанка рассказала, что за все время реализации проекта у нее накопилось около пятисот фотографий различных домов города. В календарь вошли только 13 из них. Постройки по-прежнему можно найти на лицах Рязани.
«Фотографии для календаря я подбирала не по критерию исторической ценности дома, а наиболее удачные и интересные кадры под каждое время года», — отметила Светлана.
Календарь выпущен тиражом 1000 экземпляров. Приобрести его можно в магазине «Книжный барс» или лично у автора.
Отметим, в январе Крючкова победила на областном журналистском конкурсе «Хрустальный журавль» в номинации «Лучшая работа фотожурналиста».