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13:11, 22 января 2019 811
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Фотограф и автор проекта «365 домов Рязани» выпустила календарь

Фотограф и автор проекта «365 домов Рязани» выпустила календарь

Фотограф и автор проекта «365 домов Рязани» Светлана Крючкова выпустила календарь. В него вошли снимки домов, сделанные в течение пяти лет, начиная с 2013 года.

«Я мечтала о нем с 2015 года, с момента завершения первой части проекта „365 домов Рязани“. Я поставила себе цель тогда — обязательно сделать календарь с красивыми домами Рязани», — написала Крючкова на своей странице во «ВКонтакте».

RZN.info рязанка рассказала, что за все время реализации проекта у нее накопилось около пятисот фотографий различных домов города. В календарь вошли только 13 из них. Постройки по-прежнему можно найти на лицах Рязани.

«Фотографии для календаря я подбирала не по критерию исторической ценности дома, а наиболее удачные и интересные кадры под каждое время года», — отметила Светлана.

Календарь выпущен тиражом 1000 экземпляров. Приобрести его можно в магазине «Книжный барс» или лично у автора.

Отметим, в январе Крючкова победила на областном журналистском конкурсе «Хрустальный журавль» в номинации «Лучшая работа фотожурналиста».


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