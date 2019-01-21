Рязанские медики запатентовали тренажер по зашиванию ран живота

Сотрудники Рязанского медуниверситета запатентовали тренажер по зашиванию ран живота. Об этом
Разработкой занимались преподаватели кафедры общей хирургии РязГМУ Александр Инютин, Андрей Федосеев и Сергей Муравьев. Тренажер представляет собой конструкцию из жесткой рамы с зажимами и фиксаторами. Брюшную стенку имитируют специальные материалы.
«Ткани ушиваются под регулируемым с помощью тензометра, закрепленного между подвижным зажимом и стационарной планкой, натяжением краев имитированной раны, — пояснили в ведомстве. — Регулируемая степень натяжения тканей и регулируемый диастаз между ними позволяет отработать навык наложения швов в условиях, приближенных к реальным».
Тренажер также позволяет точно определить расстояние между стежками и их длину.
Отмечается, что приспособление широко используют в медуниверситете. В минздраве уточнили, что занятия с ним позволяют сократить риск возникновения возможных послеоперационных осложнений.