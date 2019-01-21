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22:17, 21 января 2019 1 852
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Рязанские медики запатентовали тренажер по зашиванию ран живота

Рязанские медики запатентовали тренажер по зашиванию ран живота

Фото: Pixabay.com

Сотрудники Рязанского медуниверситета запатентовали тренажер по зашиванию ран живота. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Разработкой занимались преподаватели кафедры общей хирургии РязГМУ Александр Инютин, Андрей Федосеев и Сергей Муравьев. Тренажер представляет собой конструкцию из жесткой рамы с зажимами и фиксаторами. Брюшную стенку имитируют специальные материалы.

«Ткани ушиваются под регулируемым с помощью тензометра, закрепленного между подвижным зажимом и стационарной планкой, натяжением краев имитированной раны, — пояснили в ведомстве. — Регулируемая степень натяжения тканей и регулируемый диастаз между ними позволяет отработать навык наложения швов в условиях, приближенных к реальным».

Тренажер также позволяет точно определить расстояние между стежками и их длину.

Отмечается, что приспособление широко используют в медуниверситете. В минздраве уточнили, что занятия с ним позволяют сократить риск возникновения возможных послеоперационных осложнений.


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