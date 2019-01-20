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11:17, 20 января 2019 3 123
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В Рязани сгорела баня

В Рязани сгорела баня

Фото: Pixabay.com

В субботу, 19 января, в Рязани на улице 8-й район Борки сгорела баня. Пожарных вызвали в 23:27, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На место выезжали четыре расчета.

Никто не пострадал.


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