В Рязани сгорела баня

В субботу, 19 января, в Рязани на улице 8-й район Борки сгорела баня. Пожарных вызвали в 23:27,
На место выезжали четыре расчета.
Никто не пострадал.
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Фото: Pixabay.com
В субботу, 19 января, в Рязани на улице 8-й район Борки сгорела баня. Пожарных вызвали в 23:27,
На место выезжали четыре расчета.
Никто не пострадал.
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