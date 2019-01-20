Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:28, 20 января 2019 1 683
 0    0

Ночью в Ряжске сгорели техцентр и машина

Ночью в Ряжске сгорели техцентр и машина

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Ночью в воскресенье, 20 января, в Ряжске сгорели техцентр и машина. Пожарных вызвали в 00:53, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

С огнем боролись девять человек при помощи четырех единиц техники.

Пострадавших нет.

Причину возгорания выясняют.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:02, 20 января 2019
В Перми семь человек отравились угарным газом в частном доме
12:31, 20 января 2019
На чучковском хлебозаводе загорелось оборудование
10:49, 20 января 2019
Рязанский мошенник украл с банковских карт жительницы Барнаула 50 тысяч
9:26, 20 января 2019
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 76 человек
9:08, 20 января 2019
При столкновении автобусов в Боливии погибли более 20 человек
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Испорченный праздник. Как отпраздновать Новый год в гостиничном комплексе под Рязанью и пожалеть об этом

Испорченный праздник. Как отпраздновать Новый год в гостиничном комплексе под Рязанью и пожалеть об этом

Редакция RZN.info разыскивает гостей отеля «Ланд Хаус», которые побывали там на корпоративах зимой и в саму новогоднюю ночь.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:33, 8 января 2019 27 409
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
8:34, 19 января 2019 26 225
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 24 272
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 6
12:40, 8 января 2019 23 124
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 389
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
Все новости
Форум