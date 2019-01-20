Ночью в Ряжске сгорели техцентр и машина

Ночью в воскресенье, 20 января, в Ряжске сгорели техцентр и машина. Пожарных вызвали в 00:53,
С огнем боролись девять человек при помощи четырех единиц техники.
Пострадавших нет.
Причину возгорания выясняют.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Ночью в воскресенье, 20 января, в Ряжске сгорели техцентр и машина. Пожарных вызвали в 00:53,
С огнем боролись девять человек при помощи четырех единиц техники.
Пострадавших нет.
Причину возгорания выясняют.
© RZN.info
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