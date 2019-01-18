В Госдуме предложили убрать алкоголь и табак из обычных магазинов. Проект разработал депутат Андрей Свинцов, передает
В специализированные места продажи смогут попасть только лица старше 18 лет.
По мнению автора законопроекта, мера уменьшит число «спонтанных покупок» таких товаров, а также поможет не провоцировать несовершеннолетних.
Свинцов добавил, что в таких магазинах не должно продаваться ничего, кроме продукции, сопутствующей табаку, а закрываться торговые точки должны в ночное время, когда продажа спиртного запрещена.