Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с фурой на Московском шоссе. Подробности аварии

Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с фурой на Московском шоссе. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
По информации источника, фура Volvo ехала в сторону Москвы. Водитель нарушил требования разметки и начал обгонять трактор, после чего машина задела тросовое ограждение.
Водитель потерял управление и вылетел на «встречку». Грузовик столкнулся со встречным потоком машин, которые двигались в сторону Рязани, — с Lada Priora. Renault, Audi, Ford и двумя Kia.
По информации регионального УМВД, в аварии пострадали шесть человек, в том числе три пассажира автомобиля Renault, среди которых трехлетний ребенок.
Из-за ДТП