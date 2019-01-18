Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:18, 18 января 2019 7 547
 0    0

Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с фурой на Московском шоссе. Подробности аварии

Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с фурой на Московском шоссе. Подробности аварии

Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с фурой на Московском шоссе. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Авария произошла в пятницу, 18 января, на 181-м километре трассы М-5.

По информации источника, фура Volvo ехала в сторону Москвы. Водитель нарушил требования разметки и начал обгонять трактор, после чего машина задела тросовое ограждение.

Водитель потерял управление и вылетел на «встречку». Грузовик столкнулся со встречным потоком машин, которые двигались в сторону Рязани, — с Lada Priora. Renault, Audi, Ford и двумя Kia.

По информации регионального УМВД, в аварии пострадали шесть человек, в том числе три пассажира автомобиля Renault, среди которых трехлетний ребенок.

Из-за ДТП организовано реверсивное движение.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
20:18, 18 января 2019
Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с фурой на Московском шоссе. Подробности аварии
19:50, 18 января 2019
На месте массового ДТП на Московском шоссе организовали реверсивное движение
19:32, 18 января 2019
На Московском шоссе грузовик столкнулся с шестью машинами, есть пострадавшие. Видео
15:52, 18 января 2019
В Петербурге машина протаранила двух людей на остановке. Видео
14:25, 18 января 2019
В аварии с грузовиком в Скопинском районе погибли два человека
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей

Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей 9

Сейчас в мэрии говорят, что у них есть стратегия комплексной модернизации теплоснабжения Рязани.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:33, 8 января 2019 27 150
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
12:40, 8 января 2019 22 958
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 301
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
9:23, 18 января 2019 20 821
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 6
15:00, 8 января 2019 20 714
Рязанцы услышат былины и песни под гармонь в исполнении сказителя Александра Маточкина
Все новости
Форум