На Московском шоссе грузовик столкнулся с шестью машинами, есть пострадавшие. Видео

На Московском шоссе грузовик столкнулся с шестью машинами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в пятницу, 18 января, примерно в 18:00. На 181-м километре трассы М-5 в Дягилеве произошло столкновение фуры и шести легковых автомобилей.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте ДТП собралась километровая пробка. Скорость потока не превышает три километра в час. Там
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