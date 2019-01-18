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19:32, 18 января 2019 7 879
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На Московском шоссе грузовик столкнулся с шестью машинами, есть пострадавшие. Видео

На Московском шоссе грузовик столкнулся с шестью машинами, есть пострадавшие. Видео

На Московском шоссе грузовик столкнулся с шестью машинами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в пятницу, 18 января, примерно в 18:00. На 181-м километре трассы М-5 в Дягилеве произошло столкновение фуры и шести легковых автомобилей.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте ДТП собралась километровая пробка. Скорость потока не превышает три километра в час. Там организовали реверсивное движение.

Позже стали известны подробности.


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