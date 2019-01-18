Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото

Приставы вернули рязанке Анастасии Салтыковой ребенка, которого у нее украли бывший муж и бабушка ребенка.

Женщина развелась с мужем два года назад. С ней осталась двухлетняя девочка.

Рязанка не препятствовала общению дочки с отцом. Мужчина иногда забирал ребенка на выходные, но один раз не вернул. Выяснилось, что он отвез девочку в деревню Ровное Рязанского района, где живет бывшая свекровь рязанки. Женщина поехала за дочкой, но ребенка ей не отдали и разрешали видеться только на территории бабушки.

После этого рязанка подала в суд, который решил, что ребенок должен жить с матерью. Бывший муж и свекровь не собирались выполнять решение и запретили рязанке видеться с ребенком, поскольку та подала в суд.

Анастасия Салтыкова не видела дочку с августа 2018 года.

В сентябре прошлого года женщина обратилась к приставам, чтобы те выполнили решение суда. Они несколько раз приезжали в деревню, но двери никто не открывал.

14 января 2019 года приставы вновь приехали за девочкой. Дверь вновь не открывали ни им, ни полиции.

Приставы спрятались и стали караулить. В засаде они провели почти весь день. Поздно вечером к дому приехал автомобиль, откуда вышла бабушка ребенка и стала грузить сумки в автомобиль. Приставы стали преследовать женщину.

Оказалось, что она отправилась на вокзал и купила билеты в Нальчик, а четырехлетнего ребенка спрятала в сумке.

Рязанские приставы связались с ростовскими коллегами, которые встретили на железнодорожной станции бабушку, ее сожителя. С ними был ребенок. Женщина и ее сожитель «дрались, как тигры»: исцарапали приставов, одному из полицейских разбили глаз.

Ребенка доставили в органы опеки Ростова. За ним из Рязани выехала мама.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бабушки и ее сожителя.