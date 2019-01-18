Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:23, 18 января 2019 9 424
 0    0

Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 3

Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото

Приставы вернули рязанке Анастасии Салтыковой ребенка, которого у нее украли бывший муж и бабушка ребенка.

Женщина развелась с мужем два года назад. С ней осталась двухлетняя девочка.

Рязанка не препятствовала общению дочки с отцом. Мужчина иногда забирал ребенка на выходные, но один раз не вернул. Выяснилось, что он отвез девочку в деревню Ровное Рязанского района, где живет бывшая свекровь рязанки. Женщина поехала за дочкой, но ребенка ей не отдали и разрешали видеться только на территории бабушки.

После этого рязанка подала в суд, который решил, что ребенок должен жить с матерью. Бывший муж и свекровь не собирались выполнять решение и запретили рязанке видеться с ребенком, поскольку та подала в суд.

Анастасия Салтыкова не видела дочку с августа 2018 года.

В сентябре прошлого года женщина обратилась к приставам, чтобы те выполнили решение суда. Они несколько раз приезжали в деревню, но двери никто не открывал.

14 января 2019 года приставы вновь приехали за девочкой. Дверь вновь не открывали ни им, ни полиции.

Приставы спрятались и стали караулить. В засаде они провели почти весь день. Поздно вечером к дому приехал автомобиль, откуда вышла бабушка ребенка и стала грузить сумки в автомобиль. Приставы стали преследовать женщину.

Оказалось, что она отправилась на вокзал и купила билеты в Нальчик, а четырехлетнего ребенка спрятала в сумке.

Рязанские приставы связались с ростовскими коллегами, которые встретили на железнодорожной станции бабушку, ее сожителя. С ними был ребенок. Женщина и ее сожитель «дрались, как тигры»: исцарапали приставов, одному из полицейских разбили глаз.

Ребенка доставили в органы опеки Ростова. За ним из Рязани выехала мама.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бабушки и ее сожителя.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:36, 18 января 2019
В Пронском районе трое пьяных подростков угнали три машины
12:22, 18 января 2019
Заявки на участие в «Политическом лидере» «Единой России» подали более восьми с половиной тысяч человек
12:19, 18 января 2019
Пенсионерка из Сараев обменяла десять тысяч на билеты банка приколов
12:16, 18 января 2019
Рязанских предпринимателей предупредили о мошенниках
11:57, 18 января 2019
Рязанцам напомнили о мерах безопасности во время крещенских купаний
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Сеть книжных магазинов «Читай город» подготовила подборку книг, которые помогут поверить в себя и вдохновят на перемены.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:17, 4 января 2019 30 218
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 27 027
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
12:40, 8 января 2019 22 896
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 267
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
15:00, 8 января 2019 20 701
Рязанцы услышат былины и песни под гармонь в исполнении сказителя Александра Маточкина
Все новости
Форум