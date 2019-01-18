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14:58, 18 января 2019 1 199
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Рязанка поблагодарила приставов, которые помогли ей вернуть украденного ребенка. Видео

Рязанка поблагодарила приставов, которые помогли ей вернуть украденного ребенка. Видео

Анастасия Салтыкова поблагодарила приставов, которые помогли ей вернуть дочь, украденную бывшим мужем и бабушкой ребенка. Женщина приехала в Ростов, где девочку сняли с поезда, на котором она ехала с бабушкой в Нальчик.

Судебным приставам удалось забрать девочку. Рязанка поблагодарила сотрудников органов и рассказала, что опасается бывшего мужа, который украл у нее ребенка.

Напомним, два года назад мужчина забрал у Салтыковой дочку на выходные. С тех пор ребенок жил отдельно от матери.

Позже суд решил, что девочка должна остаться с рязанкой. Несмотря на это, ребенка не вернули.

Дочь вернулась к матери только после вмешательства приставов.

Об истории снял сюжет НТВ.


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