Рязанка поблагодарила приставов, которые помогли ей вернуть украденного ребенка. Видео

Анастасия Салтыкова поблагодарила приставов, которые помогли ей вернуть дочь,
Судебным приставам удалось забрать девочку. Рязанка поблагодарила сотрудников органов и рассказала, что опасается бывшего мужа, который украл у нее ребенка.
Напомним, два года назад мужчина забрал у Салтыковой дочку на выходные. С тех пор ребенок жил отдельно от матери.
Позже суд решил, что девочка должна остаться с рязанкой. Несмотря на это, ребенка не вернули.
Дочь вернулась к матери только после вмешательства приставов.
Об истории