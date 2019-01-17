Рязанские приставы предотвратили похищение ребенка

Рязанские приставы возбудили исполнительное производство о передаче несовершеннолетнего матери. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
«Должник о решении суда знал, однако выполнять его в добровольном порядке отказался. На протяжении двух месяцев исполнить решение не представлялось возможным, так как должник скрывал ребенка», — отметили в ведомстве.
Установлено, что девочка находилась за пределами Рязанской области у своей бабушки. Однако дверь приставам она не открывала.
На следующий день женщина сообщила, что отец ребенка увез его в неизвестном направлении.
Позже сотрудники увидели, что в легковой автомобиль загружаются сумки и садится бабушка несовершеннолетней пропавшей девочки.
Выяснилось, что женщина приобрела на свое имя билет на поезд, следующий в южном направлении. Также стало известно, что в поезде вместе с ней находился и разыскиваемый ребенок.
Пропавшую сняли с поезда и передали в органы опеки и попечительства. Позже ее забрала мать.