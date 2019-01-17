Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:16, 17 января 2019 2 371
 0    0

Рязанские приставы предотвратили похищение ребенка

Рязанские приставы предотвратили похищение ребенка

Фото: Pixabay.com

Рязанские приставы возбудили исполнительное производство о передаче несовершеннолетнего матери. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

«Должник о решении суда знал, однако выполнять его в добровольном порядке отказался. На протяжении двух месяцев исполнить решение не представлялось возможным, так как должник скрывал ребенка», — отметили в ведомстве.

Установлено, что девочка находилась за пределами Рязанской области у своей бабушки. Однако дверь приставам она не открывала.

На следующий день женщина сообщила, что отец ребенка увез его в неизвестном направлении.

Позже сотрудники увидели, что в легковой автомобиль загружаются сумки и садится бабушка несовершеннолетней пропавшей девочки.

Выяснилось, что женщина приобрела на свое имя билет на поезд, следующий в южном направлении. Также стало известно, что в поезде вместе с ней находился и разыскиваемый ребенок.

Пропавшую сняли с поезда и передали в органы опеки и попечительства. Позже ее забрала мать.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:41, 17 января 2019
В касимовском доме-интернате сыграли свадьбу 72-летний жених и 76-летняя невеста
19:45, 17 января 2019
Обвиняемому в убийстве рязанки в Спасском районе вновь продлили срок заключения под стражей
17:35, 17 января 2019
Любимов оценил идеи молодых рязанцев в школе «Проектный лидер»
17:16, 17 января 2019
Рязанские приставы предотвратили похищение ребенка
16:33, 17 января 2019
«Сбербанк» впервые проведет международную неделю кибербезопасности
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:17, 4 января 2019 30 138
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 26 931
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
12:40, 8 января 2019 22 845
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 230
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
15:00, 8 января 2019 20 672
Рязанцы услышат былины и песни под гармонь в исполнении сказителя Александра Маточкина
Все новости
Форум