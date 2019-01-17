В Сасовском районе появился зимний тепличный комплекс

В новом тепличном комплексе в селе Боковой Сасовского района вырастили первую рассаду. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.
Первый урожай там планируют собрать в начале марта
В конце декабря 2018 года местный предприниматель посеял в теплицах общей площадью 0,24 гектара по 10 тысяч семян опыляемого огурца сорта «Атлет» и крупноплодного розового томата Тивай 12F1.
К 25 января планируют высадить огурцы. К 8 марта предприниматель намерен снять первый урожай и продать его о в Сасовском, близлежащих районах Рязанской области, республике Мордовия.