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15:04, 17 января 2019 143
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В Сасовском районе появился зимний тепличный комплекс

В Сасовском районе появился зимний тепличный комплекс

В новом тепличном комплексе в селе Боковой Сасовского района вырастили первую рассаду. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Первый урожай там планируют собрать в начале марта

В конце декабря 2018 года местный предприниматель посеял в теплицах общей площадью 0,24 гектара по 10 тысяч семян опыляемого огурца сорта «Атлет» и крупноплодного розового томата Тивай 12F1.

К 25 января планируют высадить огурцы. К 8 марта предприниматель намерен снять первый урожай и продать его о в Сасовском, близлежащих районах Рязанской области, республике Мордовия.


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