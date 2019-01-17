Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:18, 17 января 2019 1 013
 0    0

Рязанский оператор по сбору мусора начнет работу с мая

Рязанский оператор по сбору мусора начнет работу с мая

Фото: Pixabay.com

Рязанский оператор по сбору мусора начнет работу с мая. Об этом агентству ТАСС сообщил Николай Любимов.

Согласно разработанной схеме по обращению с отходами, в ближайшие годы в планируется построить мусороперерабатывающий завод в Рязани, а также мусоросортировочные комплексы Рязанском, Рыбновском, Скопинском, Ряжском, Сасовском, Шиловском и Касимовском районах, а также полигоны ТКО в Шиловском и Захаровском районах. Мощность завода должна составить не менее 200 тысяч тонн.

По словам губернатора, региону поступили предложения как от российских, так и от зарубежных инвесторов.

«Мы уже подбирали участки, но пока еще их не предлагали никому для того, чтобы можно было построить там заводы современные по переработке мусора, по брикетированию, по сортировке мусора», — отметил глава региона.

Напомним, в феврале региональным оператором по вывозу мусора стала компания из Пронска. Позже стало известно, что в январе рязанцы заплатят за вывоз мусора по старому тарифу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Рязанские новости»
20:41, 17 января 2019
В касимовском доме-интернате сыграли свадьбу 72-летний жених и 76-летняя невеста
20:32, 17 января 2019
В Горроще маршрутка врезалась в столб
19:45, 17 января 2019
Обвиняемому в убийстве рязанки в Спасском районе вновь продлили срок заключения под стражей
19:23, 17 января 2019
В «Единой России» обсудили итоги партийных проектов в Рязанской области
18:59, 17 января 2019
Без опыта. В Рязани изменились требования для бизнес-омбудсмена
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:17, 4 января 2019 30 138
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 26 931
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
12:40, 8 января 2019 22 845
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 230
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
15:00, 8 января 2019 20 672
Рязанцы услышат былины и песни под гармонь в исполнении сказителя Александра Маточкина
Все новости
Форум