Рязанский оператор по сбору мусора начнет работу с мая. Об этом агентству
Согласно разработанной схеме по обращению с отходами, в ближайшие годы в планируется построить мусороперерабатывающий завод в Рязани, а также мусоросортировочные комплексы Рязанском, Рыбновском, Скопинском, Ряжском, Сасовском, Шиловском и Касимовском районах, а также полигоны ТКО в Шиловском и Захаровском районах. Мощность завода должна составить не менее 200 тысяч тонн.
По словам губернатора, региону поступили предложения как от российских, так и от зарубежных инвесторов.
«Мы уже подбирали участки, но пока еще их не предлагали никому для того, чтобы можно было построить там заводы современные по переработке мусора, по брикетированию, по сортировке мусора», — отметил глава региона.
Напомним, в феврале региональным оператором по вывозу мусора