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9:35, 17 января 2019 998
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Пятилетний оффлайн. Военнослужащим запаса хотят запретить пользоваться соцсетями

Пятилетний оффлайн. Военнослужащим запаса хотят запретить пользоваться соцсетями

В Минобороны предложили запретить использование соцсетей не только действующим военнослужащим, но и тем, кто ушел в запас. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета «Известия».

Срок запрета — до пяти лет. В зависимости от тяжести проступка для нарушителей предусмотрены административное или уголовное наказание.

Новые правила будут касаться офицеров, а также солдат, сержантов, мичманов и матросов. Под запрет попадут те, кто служил в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну.

Изменения включат в проект поправок к федеральному закону «О статусе военнослужащих», который правительство внесло в Госдуму в сентябре 2018 года. В ноябре его приняли в первом чтении.

Если новые поправки примут, в контракте с Минобороны сразу же будут прописывать ограничения на использование соцсетей.

Фото с сайта Минобороны


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