Пятилетний оффлайн. Военнослужащим запаса хотят запретить пользоваться соцсетями

В Минобороны предложили запретить использование соцсетей не только действующим военнослужащим, но и тем, кто ушел в запас. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета «
Срок запрета — до пяти лет. В зависимости от тяжести проступка для нарушителей предусмотрены административное или уголовное наказание.
Новые правила будут касаться офицеров, а также солдат, сержантов, мичманов и матросов. Под запрет попадут те, кто служил в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну.
Изменения включат в проект поправок к федеральному закону «О статусе военнослужащих», который правительство внесло в Госдуму в сентябре 2018 года. В ноябре его приняли в первом чтении.
Если новые поправки примут, в контракте с Минобороны сразу же будут прописывать ограничения на использование соцсетей.
Фото с сайта Минобороны